Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Création d’un coquetier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Création d’un coquetier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 20 novembre 2025.

Création d’un coquetier

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 17:00:00
fin : 2025-11-20 19:00:00

Date(s) :
2025-11-20

Imaginer un coquetier géométrique et l’imprimer en 3D
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Design a geometric egg cup and print it in 3D
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Sich einen geometrischen Eierbecher vorstellen und ihn in 3D drucken
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Progettare un portauovo geometrico e stamparlo in 3D
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Diseña una huevera geométrica e imprímela en 3D
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

L’événement Création d’un coquetier Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65