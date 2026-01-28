Création d’un gîte à chauve-souris Écluzelles
Création d’un gîte à chauve-souris Écluzelles samedi 2 mai 2026.
Création d’un gîte à chauve-souris
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Participez en famille à un atelier pédagogique sur le thème des chauves-souris. Apprenez à décoder les spécificités de cet animal atypique.
Profitez de cette animation pour construire votre propre gîte à chauve-souris.
Intervenant PEP 28
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans). Dès 4 ans,
accompagnant adulte obligatoire.
RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join your family for an educational workshop on the theme of bats. Learn how to decipher the specific characteristics of this unusual animal.
L’événement Création d’un gîte à chauve-souris Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX