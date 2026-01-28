Création d’un gîte à chauve-souris Écluzelles

Création d’un gîte à chauve-souris

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Participez en famille à un atelier pédagogique sur le thème des chauves-souris. Apprenez à décoder les spécificités de cet animal atypique.

Profitez de cette animation pour construire votre propre gîte à chauve-souris.

Intervenant PEP 28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans). Dès 4 ans,

accompagnant adulte obligatoire.

RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Join your family for an educational workshop on the theme of bats. Learn how to decipher the specific characteristics of this unusual animal.

