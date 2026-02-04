Création d’un hôtel à insectes La Cabane à Jeu La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 10:00 – 11:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : animation@letransistore.org Tout public, Jeune Public, Adulte, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Venez participer à une création d’un hôtel à insectes avec la Maison Pour Tous. Rendez-vous à La Cabane à jeux, 3 rue François Clouet à La Chapelle sur Erdre, jeudi 26 février 2026. 2 créneaux disponibles : 10h ou 11h Tout public à partir de 5 ans

La Cabane à Jeu La Chapelle-sur-Erdre 44240



