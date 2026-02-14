Création d’un hôtel à insectes, La Cabane à Jeu, La Chapelle-sur-Erdre
Création d’un hôtel à insectes, La Cabane à Jeu, La Chapelle-sur-Erdre jeudi 26 février 2026.
Création d’un hôtel à insectes Jeudi 26 février, 10h00, 11h00 La Cabane à Jeu Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T11:00:00+01:00 – 2026-02-26T12:00:00+01:00
Venez participer à une création d’un hôtel à insectes avec la Maison Pour Tous.
Rendez-vous à La Cabane à jeux, 3 rue François Clouet à La Chapelle sur Erdre, jeudi 26 février 2026.
2 créneaux disponibles : 10h ou 11h
Tout public à partir de 5 ans
La Cabane à Jeu 3 rue François Clouet La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « animation@letransistore.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letransistore.org/agenda/ »}]
Atelier hôtel à insectes insectes