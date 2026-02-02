Création d’un masque de Carnaval place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Création d’un masque de Carnaval

Qui dit vacances de février dit Carnaval !

Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !

Viens créer ton masque avec des boîtes à œufs.

Sur inscription. .

