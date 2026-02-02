Création d’un masque de Carnaval place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Création d’un masque de Carnaval place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans mercredi 11 février 2026.
place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Qui dit vacances de février dit Carnaval !
Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !
Viens créer ton masque avec des boîtes à œufs.
Sur inscription. .
place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 14 42 mediatheques@ccilap.fr
