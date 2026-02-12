Création d’un mémorial de l’abbaye de Grandmont Saint-Sylvestre

Création d’un mémorial de l’abbaye de Grandmont

Chapelle de Grandmont Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Présentation du projet de création d’un espace de mémoire pour l’abbaye de Grandmont par l’association Mémorial Abbaye de Grandmont suivie d’une conférence sur la fin de vie d’Henri le Jeune, fils prodigue d’Henri II Plantagenet et d’Aliénor d’Aquitaine, en partie inhumé à Grandmont. .

Chapelle de Grandmont Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 84 93 93 abbaye.grandmont@gmail.com

