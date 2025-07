Création d’un mug personnalisé Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Création d’un mug personnalisé Rue de la mairie Gonneville-en-Auge jeudi 17 juillet 2025.

Création d’un mug personnalisé

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Venez créer votre propre mug grâce aux machines de l’Établissement Public Numérique.

Dès 15 ans.

Venez créer votre propre mug grâce aux machines de l’Établissement Public Numérique.

Dès 15 ans. .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Création d’un mug personnalisé

Come and create your own mug using E.P.N. machines.

From age 16.

German : Création d’un mug personnalisé

Erstellen Sie mithilfe der Maschinen des Établissement Public Numérique Ihre eigene Tasse.

Ab 15 Jahren.

Italiano :

Venite a creare la vostra tazza con le macchine dell’Établissement Public Numérique.

A partire dai 15 anni.

Espanol :

Ven a crear tu propia taza con las máquinas del Établissement Public Numérique.

A partir de 15 años.

L’événement Création d’un mug personnalisé Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge