Création d’un mug personnalisé Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Début : 2025-10-02 10:00:00
fin : 2025-10-02 12:00:00

2025-10-02

Venez créer votre propre mug.
Venez créer votre propre mug grâce aux machines de l’Établissement Public Numérique.
Dès 15 ans.   .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93  epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Création d’un mug personnalisé

Come and create your own mug.

German : Création d’un mug personnalisé

Kommen Sie und gestalten Sie Ihre eigene Tasse.

Italiano :

Venite a creare la vostra tazza personale.

Espanol :

Ven y crea tu propia taza.

