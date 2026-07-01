Création d’un mug personnalisé Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Informations pratiques

Gonneville-en-Auge

Création d’un mug personnalisé

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Cet atelier va vous permettre d’apprendre à créer votre propre mug, grâce aux machines de l’ Espace Public Numérique.

Cet atelier va vous permettre d’apprendre à créer votre propre mug, grâce aux machines de l’ Espace Public Numérique.

Dès 15 ans. .

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Création d’un mug personnalisé

Come and create your own mug.

L’événement Création d’un mug personnalisé Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge