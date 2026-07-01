Création d’un mug personnalisé Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
mercredi 22 juillet 2026 · Rue de la mairie · Gonneville-en-Auge
Informations pratiques
Gonneville-en-Auge
Création d’un mug personnalisé
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Cet atelier va vous permettre d’apprendre à créer votre propre mug, grâce aux machines de l’ Espace Public Numérique.
Cet atelier va vous permettre d’apprendre à créer votre propre mug, grâce aux machines de l’ Espace Public Numérique.
Dès 15 ans. .
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
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English : Création d’un mug personnalisé
Come and create your own mug.
L’événement Création d’un mug personnalisé Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge