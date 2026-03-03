Création d’un pantin articulé, au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Création d’un pantin articulé, au Moulin du Got

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Apprends à dessiner et à graver des parties de corps sur du carton de boîte de lait. Cette gravure sera ensuite imprimée grâce à une petite presse à bras pour créer un pantin articulé unique.

Pour les 6-12 ans,

Matériel fourni,

Réservation obligatoire

Minimum 4 personnes, et maximum 8 personnes. .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr

