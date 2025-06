Création d’un patch cousu main – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes 16 juillet 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 14:00 – 17:00

Gratuit : non 15 € 15 € Réservation : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public, Jeune Public

Venez apprendre à créer des patchs cousus à la main pour réparer ou customiser vos vêtements et accessoires. Toute la mercerie est fournie : fil, aiguille, ciseaux, tissus issus de réemploi.Vous pouvez venir avec vos propres tissus si vous en avez. Cet atelier est accessible à tous les niveaux. Nous y apprendrons des techniques simples de couture à la main. Public : enfants, ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/creation-d-un-patch-cousu-main