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AGENDA · Béziers

CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Bretelle d'accès (D64) Bayssan
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Laissez parler votre inventivité avec la création d’un livre illustré original.
D’après des exemples d’œuvres, Carine Hullo propose d’imaginer une bestiaire dans un petit livre illustré unique, à manipuler, où l’animal hybride se métamorphose. Un atelier stimulant l’inventivité et permettant de réaliser une création originale sur le thème annuel du concours de livres illustrés Prière de toucher.
A partir de 7 ans.   .

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 67 58 30  contact@herault-culture.fr

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English : CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES

Let your creativity run wild as you create an original illustrated book.

L’événement CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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