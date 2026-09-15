CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Laissez parler votre inventivité avec la création d’un livre illustré original.
D’après des exemples d’œuvres, Carine Hullo propose d’imaginer une bestiaire dans un petit livre illustré unique, à manipuler, où l’animal hybride se métamorphose. Un atelier stimulant l’inventivité et permettant de réaliser une création originale sur le thème annuel du concours de livres illustrés Prière de toucher.
A partir de 7 ans. .
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 67 58 30 contact@herault-culture.fr
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English : CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES
Let your creativity run wild as you create an original illustrated book.
L’événement CRÉATION D’UN PETIT LIVRE ILLUSTRÉ SUR LE THÈME DES ANIMAUX FABULEUX ET FANTASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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