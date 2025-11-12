Création d’un petit lutin de Noël Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Création d’un petit lutin de Noël

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Vous aimez créer, réaliser des choses originales à la main et appréciez les loisirs créatifs ?

Rendez-vous à l’atelier Fantaisie Retz’Créative où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination en réalisant différentes créations personnalisées.

Pour cet atelier, Claire propose aux enfa

Lutin & compagnie venez préparer Noël ensemble avec la création d’un petit lutin rigolos et de sapins. Chaque enfant pourra exprimer sa créativité en choisissant parmi une variété de matériaux colorés et brillants. Les petits artistes auront l’occasion de découper, coller et assembler leurs oeuvres uniques.

Pratique

thème de l’atelier petit Lutin de Noël

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel compris

chacun repart avec sa création

boisson de saison offerte

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

