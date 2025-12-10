Création d’un sac de la mémoire Musée de la Résistance Limoges

Création d’un sac de la mémoire

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Cet atelier permet de mettre en avant des symboles de la Seconde Guerre mondiale, des personnes historiques, des actions, des batailles. Puis chaque jeune pourra comprendre l’importance de la transmission de l’histoire et de la mémoire grâce à la réalisation d’un tote-bag.

Étymologiquement, le mot nous vient de l’anglais tote qui signifie porter , plutôt au sens familier de trimballer , et bag, qui veut dire sac . Le tout donne un sac à porter facilement ou sac à trimballer partout

Informations et réservations par téléphone ou par mail. Attention les places sont limitées. (de 10 à 13 ans) .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr

English : Création d’un sac de la mémoire

L’événement Création d’un sac de la mémoire Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole