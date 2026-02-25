CRÉATION D’UNE CABANE EN OSIER VIVANT Florac Trois Rivières
Florac Trois Rivières
Création d’une cabane en osier vivant au parc Arnal de Florac !
L’équipe de l’Ecole de Vannerie et des Arts Végétaux de Lozère, en partenariat avec la mairie et le foyer rural de Florac, vous invite à participer à la création d’une cabane en osier vivant au parc Arnal de Florac !
Si l’expérience vous intéresse, rendez-vous lundi 2 Mars 2026 à 10h au Foirail, parking du château pour un petit déjeuner convivial avant de se mettre à l’œuvre.
Nous créerons la structure ensemble et nous réunirons pour un repas partagé sur la mi-journée.
Foirail, parking du château Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
English :
Create a living wicker hut in Florac’s Parc Arnal!
Meet at 10 a.m. at the Foirail, in the château parking lot, for a convivial breakfast;
Creation of the structure;
Shared lunch at mid-day.
Bring your gloves and secateurs.
