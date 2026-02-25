Création d’une chorale Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Vendredi 6 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Vous aimez chanter. Vous voudriez chanter avec d’autres personnes ? Que pensez vous de créer une chorale ? Marie adhérente de la maison de quartier de Villejean vous propose un rendez-vous le vendredi 6 mars à 14h30 pour en discuter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T15:30:00.000+01:00

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



