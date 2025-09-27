Création d’une déco solidaire Saint-André-d’Allas

Atelier municipaux Saint-André-d’Allas Dordogne

Gratuit

Au programme

Création de décorations en bois de palette,

Peinture et personnalisation et mise en valeur du ruban rose,

Moment convivial, solidaire et créatif.

Matériel fourni, enfants accomagnés à partir de 8 ans.

Sur inscription. .

Atelier municipaux Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 69 65 15

L’événement Création d’une déco solidaire Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir