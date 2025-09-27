Création d’une déco solidaire Saint-André-d’Allas
Création d’une déco solidaire
Atelier municipaux Saint-André-d’Allas Dordogne
Au programme
Création de décorations en bois de palette,
Peinture et personnalisation et mise en valeur du ruban rose,
Moment convivial, solidaire et créatif.
Matériel fourni, enfants accomagnés à partir de 8 ans.
Sur inscription. .
Atelier municipaux Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 69 65 15
