Création d’une fresque murale par le Collectif Renart Fromelles

Création d’une fresque murale par le Collectif Renart Fromelles mercredi 22 octobre 2025.

Création d’une fresque murale par le Collectif Renart

7 rue de l’église Fromelles Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:45:00

Date(s) :

2025-10-22

Venez participer aux ateliers manés par le collectif Renart, autour de la création d’une fresque murale qui viendra orner le mur de la médiathèque de la commune de Fromelles.

Atelier limité à 8 personnes par créneau. .

7 rue de l’église Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Création d’une fresque murale par le Collectif Renart Fromelles a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme