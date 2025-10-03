Création d’une fresque sur la vitrine de la médiathèque Médiathèque municipale Baziège

Création d’une fresque sur la vitrine de la médiathèque 3 et 4 octobre Médiathèque municipale Haute-Garonne

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

À l’occasion de Biblis en folie 2025, participez à une activité créative et collective : la réalisation d’une fresque sur la vitrine de la médiathèque.

Que vous soyez petit ou grand, laissez libre cours à votre imagination et contribuez à transformer la vitrine en une œuvre colorée et originale.

Une expérience ludique et artistique à partager en famille ou entre amis, pour laisser votre empreinte sur la bibliothèque !

Médiathèque municipale 2 Rue Porte d’Engraille 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561810052 https://mediatheques-de-lhers.fr/

