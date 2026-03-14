Création d’une lanterne poétique en macramé

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13 11:00:00

fin : 2026-04-20 12:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Venez créer avec nous un photophore bohème en macramé pour apporter une touche poétique à votre jardin ou votre balcon ! Un atelier créatif et accessible, ouvert à partir de 10 ans et aux adultes.

Venez créer avec nous un photophore bohème en macramé pour apporter une touche poétique à votre jardin ou votre balcon ! Un atelier créatif et accessible, ouvert à partir de 10 ans et aux adultes. 9 .

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

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English :

After making an imprint of a plant collected in the gardens, color it and leave with your plant medallion.

Family workshop for ages 6 and up.

L’événement Création d’une lanterne poétique en macramé La Riche a été mis à jour le 2026-03-14 par Tours Val de Loire Tourisme