Création d’une lanterne poétique en macramé La Riche
Création d’une lanterne poétique en macramé La Riche lundi 13 avril 2026.
Création d’une lanterne poétique en macramé
Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-13 11:00:00
fin : 2026-04-20 12:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Venez créer avec nous un photophore bohème en macramé pour apporter une touche poétique à votre jardin ou votre balcon ! Un atelier créatif et accessible, ouvert à partir de 10 ans et aux adultes.
Venez créer avec nous un photophore bohème en macramé pour apporter une touche poétique à votre jardin ou votre balcon ! Un atelier créatif et accessible, ouvert à partir de 10 ans et aux adultes. 9 .
Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr
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English :
After making an imprint of a plant collected in the gardens, color it and leave with your plant medallion.
Family workshop for ages 6 and up.
L’événement Création d’une lanterne poétique en macramé La Riche a été mis à jour le 2026-03-14 par Tours Val de Loire Tourisme