Création d’une œuvre à 4 mains Restaurant l’APOSTrophe Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Création d’une œuvre à 4 mains

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Organisé par La Forêt d’Acacias, cet événement s’inscrit dans une volonté de faire dialoguer l’art avec les lieux de vie, en créant des expériences sensibles et accessibles.

Le temps d’une soirée à L’Apostrophe, 2 artistes s’emparent d’une même toile pour créer ensemble, sous les yeux du public. Lisamary Ladebat et Jean-Claude Sala mêlent leurs gestes, leurs styles et leurs sensibilités pour faire naître une œuvre unique, fruit d’un dialogue silencieux et spontané. Une performance live où la peinture devient rencontre, où chaque coup de pinceau répond à l’autre, et où le spectateur assiste, en temps réel, à la naissance d’une création à quatre mains.

Avec « Live Painting – Création d’une œuvre à 4 mains », Lisamary Ladebat et Jean-Claude Sala vous donnent rendez-vous à L’Apostrophe à Hendaye pour une performance artistique inédite, où 2 univers se rencontrent et se répondent en direct. .

Restaurant l’APOSTrophe 11, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 77 90

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English : Création d’une œuvre à 4 mains

L’événement Création d’une œuvre à 4 mains Hendaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Hendaye Tourisme & Commerce