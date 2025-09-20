Création d’une œuvre de street art sur les grilles du Musée d’Art Musée d’Art de Toulon (MAT) Toulon

Création d’une œuvre de street art sur les grilles du Musée d’Art Musée d’Art de Toulon (MAT) Toulon samedi 20 septembre 2025.

Création d’une œuvre de street art sur les grilles du Musée d’Art 20 et 21 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

À partir de 10 ans accompagné d’un adulte. Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

En marge de l’exposition Banksy : Une (R) Évolution, venez participer à la création d’une œuvre Street Art avec l’association « Le Nez ». Une oeuvre participative sera réalisée sur les grilles du MAT après une initiation aux différentes techniques urbaines : bombe, pochoir, peinture, marqueur etc.

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 [{« type »: « email », « value »: « resamusu00e9e@mairie-toulon.fr »}] Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Ville de Toulon