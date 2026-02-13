Création d’une œuvre participative de Land art, Parc de Camponac, Pessac

Création d’une œuvre participative de Land art Dimanche 22 février, 14h00 Parc de Camponac Gironde

Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00

Ensemble, donnez vie à un serpent géant en utilisant uniquement des matériaux naturels mis à disposition, avec la possibilité d’explorer le parc pour glaner d’autres éléments.

L’artiste Catherine Bosch offrira une introduction passionnante au land art pour guider cette création collective.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Rejoignez une aventure créative unique dans le parc de Camponac !

Catherine Bosch