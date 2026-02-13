Création d’une œuvre participative de Land art, Parc de Camponac, Pessac
Création d’une œuvre participative de Land art Dimanche 22 février, 14h00 Parc de Camponac Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
Ensemble, donnez vie à un serpent géant en utilisant uniquement des matériaux naturels mis à disposition, avec la possibilité d’explorer le parc pour glaner d’autres éléments.
L’artiste Catherine Bosch offrira une introduction passionnante au land art pour guider cette création collective.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Parc de Camponac 21 rue de camponac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}]
Rejoignez une aventure créative unique dans le parc de Camponac !
Catherine Bosch