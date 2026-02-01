Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Passionné par l’univers BD et par le numérique ?

Lors de cet atelier spécial débutant , vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies grâce à une application numérique dédié à la création de planches dessinées.

A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !

Passionné par l’univers BD et par le numérique ?

Lors de cet atelier spécial débutant , vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies grâce à une application numérique dédié à la création de planches dessinées.

A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants ! .

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 92 52 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Passionate about comics and digital technology?

During this special beginner workshop, you can progress at your own pace and according to your desires, thanks to a digital application dedicated to the creation of comic strips.

From age 10 upwards, discover a technique related to illustration or artist?s books. It’s not just for kids!

L’événement Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme