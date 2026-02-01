Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique Lille
Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique Lille mercredi 25 février 2026.
Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique
134 Rue de l’Abbé Aerts Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Passionné par l’univers BD et par le numérique ?
Lors de cet atelier spécial débutant , vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies grâce à une application numérique dédié à la création de planches dessinées.
A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !
134 Rue de l'Abbé Aerts Lille 59900 Nord Hauts-de-France
English :
Passionate about comics and digital technology?
During this special beginner workshop, you can progress at your own pace and according to your desires, thanks to a digital application dedicated to the creation of comic strips.
From age 10 upwards, discover a technique related to illustration or artist?s books. It’s not just for kids!
