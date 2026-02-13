Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique, Médiathèque de Wazemmes, Lille

Création d’une planche de bande-dessinée sur application numérique Mercredi 25 février, 14h30 Médiathèque de Wazemmes Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Passionné par l’univers BD et par le numérique ?

Lors de cet atelier spécial « débutant », vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies grâce à une application numérique dédié à la création de planches dessinées.

A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !

Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 84 68 »}]

A partir de 10 ans, découvrez une technique liée à l’illustration ou au livre d’artiste. Ce n’est pas que pour les enfants !

BmL_2025