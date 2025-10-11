Création d’une promenade sonore aux lagunes de Chevaigné L’Accolade Chevaigné

Création d’une promenade sonore aux lagunes de Chevaigné L’Accolade Chevaigné samedi 11 octobre 2025.

Création d’une promenade sonore aux lagunes de Chevaigné L’Accolade Chevaigné Samedi 11 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Samedi 11 octobre 2025 – 11h Réunion publique à L’Accolade, Chevaigné (35)

Le projet

Avec la complicité d’un groupe d’habitants, nous allons créer une fiction sonore qui donnera vie et voix à plusieurs espèces animales et végétales qui habitent ou traversent les anciennes lagunes de Chevaigné, véritable corridor écologique. A la frontière du réel et de la fiction, ce futur parcours sonore, à réaliser au casque avec son smartphone, invitera à écouter, ressentir et comprendre la beauté fragile de notre environnement.

Les étapes

C’est le moment d’en savoir plus et d’embarquer à nos côtés à une ou plusieurs étapes de la création : repérages sur site, recherches documentaires, initiation à la prise de son et collecte sonore, création musicale, interprétation de personnages, etc.

Les ateliers sont gratuits et s’adressent aux habitants de Chevaigné, Betton, Saint-Germain-sur-Ille… et plus largement à tous les habitants de la métropole passionnés de nature et en quête de nouvelles expériences poétiques !

**Rendez-vous samedi 11 octobre de 11h à 12h30 pour une première réunion d’information.**

Au programme :

rencontre avec Ars Nomadis, collectif de création sonore

présentation du projet de promenade sonore

balade jusqu’au site des anciennes lagunes de Chevaigné

Participez à votre manière : profitez des différents ateliers de pratique, apportez un témoignage, des ressources documentaires (photos, archives…), aiguillez vers des personnes ressources que vous connaissez… ou tout à la fois !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T12:30:00.000+02:00

1

https://chevaigne.bibenligne.fr/

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73