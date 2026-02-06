Création en 3D : le personnage de JeanJambe Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 18 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles

Atelier de dessin avec Matthias Picard pour créer des personnages dans l’esprit de JeanJambe et de sa silhouette filaire en noir et blanc.

Ce dessin est ensuite intégré dans une image imprimée en 3D. Ce qui donne l’impression de dessiner en relief. Dès 8 ans

Atelier suivi d’une séance de dédicaces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

