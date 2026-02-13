Création en 3D : le personnage de JeanJambe, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Création en 3D : le personnage de JeanJambe Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Ce dessin est ensuite intégré dans une image imprimée en 3D. Ce qui donne l’impression de dessiner en relief. Dès 8 ans

Atelier suivi d’une séance de dédicaces

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 91 »}]

Atelier de dessin avec Matthias Picard pour créer des personnages dans l’esprit de JeanJambe et de sa silhouette filaire en noir et blanc. atelier dessin enfants dès 8 ans

E. Offredo