Création en bois d’une pièce architecturale. Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire

Création en bois d’une pièce architecturale. 20 et 21 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

En tant que visiteur, vous pourrez être guidé par Emmanuel, sculpteur sur bois, pour participer à la réalisation d’une pièce architecturale.

Loin d’une simple démonstration, cet atelier vous permet d’expérimenter la matière, d’apprendre des gestes précis et de repartir avec une expérience unique du travail du bois.

Cumulée à votre visite guidée, vous pourrez en apprendre plus sur la technique de sculpture utilisée pour la création de la cheminée du Salon Billard.

Une façon ludique d’en savoir plus sur ce patrimoine thouaréen.

——————- Le programme du wkd ——————-

. Visites guidées du château

. Ateliers « Cultivons notre avenir » via l’association 2tonnes

. Sculpture sur bois et explications sur des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Visites commentées du jardin potager

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes tout au long du week-end

. Salon de thé et restauration à toute heure

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : sam 20 de 14h à 19h et dim 21 sept de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 19 rue de la Saulzaie, 44470 Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 05 59 03 https://www.chateaudethouare.com/ Demeure familiale dont les premières constructions remontent au XIIIe siècle et largement remanié au XIXe. Le château accueille des séminaires ou des événements d’entreprises, des réceptions familiales, des chambres d’hôtes et un gîte. Accès par les transports en commun (gratuits le WE) bus arrêt « Pont de la Métairie » ou TER « Gare de Thouaré ». Parking à l’intérieur du parc pour les vélos.

Château de Thouaré