Création en cours – Festival ExtrAnimation Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 16:00 – 17:30

La région des Pays de la Loire fourmille de talents et de projets !ExtrAnimation passe en revue quelques-unes des créations les plus attendues, en écriture, en fabrication ou en production, et bientôt sur nos écrans ! Projets présentés le matin : Le Chevalier Englouti (long métrage), Sous la montagne (court métrage), Sentinelle (court métrage), Les Amazones (série), Le Cabanon de l’oncle Jo (long métrage), Les Ventres (court métrage).Avec Lise Baron, Maud Garnier, Vaiana Gauthier, Valentine Vendroux (réalisatrices), Sébastien Cosset, Raphaël Jouzeau (réalisateurs), Sophie Girard (productrice), Fabien Vehlmann (scénariste), Marie Deboissy (autrice graphique). Projets présentés l’après-midi : Les Cogitations de Jupiter (série), Claudine à l’école – Première Page (court métrage), Le Pur et l’Impur – Première Page (court métrage), Aurore va au bal (court métrage), Pour seul bagage (court métrage), Mon Jean-Luc (court métrage).Avec Charlie Belin, Nina Heckel, Camille Naud (réalisatrices), Hugo Danet, Hugo Glavier, Basile Khatir, Moumouni Jupiter Sodré (réalisateurs). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

https://www.extranimation.fr/