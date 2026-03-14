Création en maroquinerie Boutique de Maroquinerie Beuvron-en-Auge

Création en maroquinerie

Boutique de Maroquinerie 16 avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Participez à cet atelier et tentez de réaliser un sac, une ceinture ou simplement apprendre certaines techniques comme la découpe du cuir, la couture manuelle, le travail d’estampage ou repoussage (motifs sur cuir), la teinture et la peinture.

Participez à cet atelier et tentez de réaliser un sac, une ceinture ou simplement apprendre certaines techniques comme la découpe du cuir, la couture manuelle, le travail d’estampage ou repoussage (motifs sur cuir), la teinture et la peinture.

Horaires et tarifs communiqués à l’inscription (obligatoire). .

Boutique de Maroquinerie 16 avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 34 96 94 47

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English : Création en maroquinerie

Take part in this workshop and try your hand at making a bag or belt, or simply learn a few techniques such as cutting leather, hand sewing, embossing or repoussage (patterns on leather), dyeing and painting.

L’événement Création en maroquinerie Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Normandie Pays d’Auge