Création en osier vivant par Laurence Haton Nouveauté, Carnuta Jupilles

Création en osier vivant par Laurence Haton Nouveauté

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Avec la vannière Laurence Haton, participez à un atelier d’osier vivant et façonnez une création végétale appelée à évoluer au fil des saisons. Un temps de pratique et d’échange pour comprendre le travail de l’osier et le lien entre geste artisanal et vivant.

Chaque participant doit apporter un sceau de terre (environ 10 litres). Peut importe le type de terre, elles seront toutes mélangées.

Public adulte. Sur réservation. Inscriptions au 02 43 48 07 17 .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Creation in living wicker by Laurence Haton New

