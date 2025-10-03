Création et décoration d’un arbre à vœux collectif Bibliothèque De Gueux Gueux

Atelier limité à 15 personnes

Dans le cadre de sa thématique : Arbre et forêts, la médiathèque organise un atelier ouvert à tous de création et de personnalisation d’un arbre à voeux : ensemble, il s’agira de créer l’arbre et ses branchages. Ensuite, chacun pourra y accrocher son ou ses souhaits, pour que l’arbre puisse les exaucer !

Bibliothèque De Gueux
Rue de l'Eglise
51390 Gueux
Marne
Grand Est
0601851084
http://www.mediatheque.gueux.fr
el.diebold@mairie-gueux.fr

