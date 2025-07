Création graphique avec Céline Ziwès Bibliothèque Longs-Champs Rennes

Création graphique avec Céline Ziwès Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 19 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

Céline Ziwès vous propose une rencontre-atelier où vous pouvez élaborer graphiquement l’arbre de vos souvenirs.

Découper, coller, superposer, imprimer, frotter, coudre, encrer sont autant de gestes qui révèlent la fragilité de nos souvenirs et leur impermanence. En lien avec son roman graphique À la racine et son seule en scène du vendredi 5 décembre, Céline Ziwès vous propose une rencontre-atelier où vous pouvez élaborer graphiquement l’arbre de vos souvenirs.

Début : 2025-11-19T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36