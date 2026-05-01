Rouxmesnil-Bouteilles

[Création immersive] Au jardin des potiniers

Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Ici, tout se passe en miniature.

À quelques centimètres du regard, un jardin curieux se déploie, invente sa propre botanique, et murmure ses secrets. Chaque spectateur devient un rocher discret au milieu de ce paysage. Au fil des cycles, la nature s’assèche, résiste, renaît… et invite petits et grands à observer autrement.

Entre performance immersive et théâtre de la contemplation, Au Jardin des potiniers fait éclore une poésie délicate sur la beauté et la fragilité du vivant. Une expérience sensible, où l’on regarde, écoute… et peut-être, commence à comprendre !

COMPAGNIE ERSATZ

Dès 7 ans .

Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Création immersive] Au jardin des potiniers

L’événement [Création immersive] Au jardin des potiniers Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie