Création in situ/ Workshop Andrew Erdos Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Création in situ/ Workshop Andrew Erdos

Du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 de 14h à 16h30. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 14:00:00

fin : 2026-01-30 16:30:00

Date(s) :

2026-01-26

Durant une semaine, en amont de son exposition De la terre jaillit la lumière , Andrew Erdos posera son four transportable dans les jardins du Pavillon de Vendôme, afin de créer en présence du public certaines des œuvres qui seront exposées.

Andrew Erdos soufflera notamment ses Ghost Vase au coeur des branches du chêne tricentenaire du jardin Pavillon Vendôme qui malade a dû être coupé. Ainsi l’empreinte de l’intériorité de l’arbre aujourd’hui disparu sera révélée et préservée. De la force du chêne naîtra la fragilité du verre.

L’échange et la transmission sont essentiels dans le processus de création de ses pièces. Une occasion unique et privilégiée de l’observer en pleine création. Un moment intime et qu’il a accepté de partager avec nous. .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 70 00

English :

For one week, ahead of his exhibition “De la terre jaillit la lumière” (Light springs from the earth), Andrew Erdos will set up his portable kiln in the gardens of the Pavillon de Vendôme to create some of the works that will be on display in front of the public.

L’événement Création in situ/ Workshop Andrew Erdos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence