Création inédite « Sculpture de souffle » par le duo coréen U_RI (우리) Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Bourdelle Paris

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Dans le cadre du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, organisé par le Centre Culturel Coréen en partenariat avec Paris Musées, le musée Bourdelle convie le duo coréen U_RI (우리) à imaginer une création en dialogue avec l’œuvre du sculpteur.

Lors de la Nuit européenne des musées, samedi 23 mai 2026, le public est invité à découvrir la pièce « Sculpture du souffle » créée et interprétée par la chorégraphe et danseuse Jae-Hyun An et la musicienne E’Joung-Ju, joueuse de geomungo (cithare coréenne ancestrale).

Description de la création :

Le souffle est celui du musicien jouant le geomungo, celui de la danseuse, et celui du sculpteur au moment de la création.

Nous n’appartenons pas à la même époque, mais nous partageons un même espace, où des souffles de temps différents se rencontrent.

Au musée Bourdelle, la vibration du geomungo et le corps de la danseuse coréenne mettent en résonance le temps de la sculpture et le présent.

Sculpture du souffle n’est pas une performance qui interprète ou explique les œuvres.

Il s’agit plutôt d’un acte de présence, où la musicienne, la danseuse et le sculpteur — bien qu’existant dans des temporalités différentes — partagent, pour un instant, un même souffle.

Face aux corps figés de la sculpture, le son et le mouvement réveillent une respiration suspendue.

Au moment où ces souffles se superposent, l’acte artistique prend forme.

Durée de chauque représentation : 20 min.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Spectacle « Sculpture de souffle » par le duo coréen U_RI (우리)

© Park Youl