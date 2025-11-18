Création libre 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 16:00 – 19:00

Gratuit : non Prix libre En fonction des moyens de chacun Adulte, En famille, Tout public, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

De 16h à 19h, venez créer librement à partir des matériaux et outils disponibles au sein de notre association. Une bénévole sera présente pour vous aider, vous aiguiller ou simplement discuter. Vous pouvez aussi ramener votre projet en cours.Le prix est libre. Vous pouvez venir pour les trois heures ou pour seulement 30 min mais l’inscription est obligatoire.Pour toute question : bonjour@optitscoins.frÀ bientôt !

20mille Nantes 44300

