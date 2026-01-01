CRÉATION MAAC Langogne
CRÉATION MAAC Langogne samedi 24 janvier 2026.
CRÉATION MAAC
11 bd De Gaulle Langogne Lozère
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Imaginez votre action à impact positif grâce à la méthode MAAC (Micro Actions Altruistes Créatives) et lancez vous dans un projet agréable à faire, utile aux autres et qui s’adapte à votre vie.
Création Micro Action Altruiste et Culturelle (MAAC).
11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65
English :
Imagine your positive-impact action using the MAAC method (Creative Altruistic Micro-Actions) and embark on a project that’s fun to do, useful to others and fits in with your life.
