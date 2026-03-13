CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES Auditorium 2 Reims

CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES

Auditorium 2 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Tout public

Concert

Dès 8 ans

Compositions dans les styles de la renaissance au XXe siècle

Les élèves de la classe d’écriture musicale de Sandrine Marchand-Bonnefoy et d’Édouard Delale interprètent avec leurs complices des classes d’instruments et de chant les morceaux qu’ils ont composés pour les formations les plus variées, dans des styles allant de la Renaissance au XXe siècle. Destinée à tous les musiciens (instrumentistes, chanteurs, compositeurs, chefs d’orchestre, musicologues…), l’écriture musicale consiste à apprendre les rudiments de la composition dans différents styles qui jalonnent l’Histoire de la musique.

Le programme des deux concerts seront distincts et composés de créations musicales de l’année.

ARTISTES

Sandrine Marchand Bonnefoy et Édouard Delale professeurs

Les élèves des classes d’écriture, d’instruments et de chant .

Auditorium 2 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

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English : CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES

L’événement CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès