CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES Auditorium 2 Reims
CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES Auditorium 2 Reims mardi 7 avril 2026.
CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES
Auditorium 2 20 Rue Gambetta Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 19:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Tout public
Concert
Dès 8 ans
Compositions dans les styles de la renaissance au XXe siècle
Les élèves de la classe d’écriture musicale de Sandrine Marchand-Bonnefoy et d’Édouard Delale interprètent avec leurs complices des classes d’instruments et de chant les morceaux qu’ils ont composés pour les formations les plus variées, dans des styles allant de la Renaissance au XXe siècle. Destinée à tous les musiciens (instrumentistes, chanteurs, compositeurs, chefs d’orchestre, musicologues…), l’écriture musicale consiste à apprendre les rudiments de la composition dans différents styles qui jalonnent l’Histoire de la musique.
Le programme des deux concerts seront distincts et composés de créations musicales de l’année.
ARTISTES
Sandrine Marchand Bonnefoy et Édouard Delale professeurs
Les élèves des classes d’écriture, d’instruments et de chant .
Auditorium 2 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est
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English : CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES
L’événement CRÉATION MUSICALE À TRAVERS LES ÂGES Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès