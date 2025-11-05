Création musicale Pierre-Yves Macé Amiens

Création musicale Pierre-Yves Macé

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Conservatoire a souhaité commander à Pierre-Yves Macé, compositeur amiénois de retour de la Villa Médicis à Rome, une œuvre collective pour les classes de trompette, de percussion et le chœur S2TMD.

Le projet repose sur la création d’une œuvre d’aujourd’hui, pensée pour et avec les élèves.

Le Conservatoire a souhaité commander à Pierre-Yves Macé, compositeur amiénois de retour de la Villa Médicis à Rome, une œuvre collective pour les classes de trompette, de percussion et le chœur S2TMD.

Le projet repose sur la création d’une œuvre d’aujourd’hui, pensée pour et avec les élèves. .

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The Conservatoire commissioned Pierre-Yves Macé, a composer from Amiens who has just returned from the Villa Médicis in Rome, to write a collective work for the trumpet and percussion classes and the S2TMD choir.

The project is based on the creation of a contemporary work, conceived for and with the students.

German :

Das Konservatorium wollte bei Pierre-Yves Macé, einem Komponisten aus Amiens, der gerade von der Villa Medici in Rom zurückgekehrt war, ein Gemeinschaftswerk für die Klassen Trompete, Schlagzeug und den Chor S2TMD in Auftrag geben.

Das Projekt basiert auf der Schaffung eines zeitgemäßen Werkes, das für und mit den Schülern erdacht wurde.

Italiano :

Il Conservatorio ha commissionato a Pierre-Yves Macé, compositore di Amiens appena tornato da Villa Médicis a Roma, un’opera collettiva per le classi di tromba e percussioni e per il coro S2TMD.

Il progetto si basa sulla creazione di un’opera contemporanea, concepita per e con gli studenti.

Espanol :

El Conservatorio encargó a Pierre-Yves Macé, compositor de Amiens que acaba de regresar de la Villa Médicis de Roma, una obra colectiva para las clases de trompeta y percusión y el coro S2TMD.

El proyecto se basa en la creación de una obra contemporánea, concebida para y con los alumnos.

L’événement Création musicale Pierre-Yves Macé Amiens a été mis à jour le 2025-11-05 par OT D’AMIENS