Création nature et compostable, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

Création nature et compostable Mercredi 25 février, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard

Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00

Enfilons nos chaussures, partons avec Graine de Jade à la recherche de trésors naturels : feuilles, graines, terre, bois, coquilles… Créons ensemble des mandalas au sol, des mobiles suspendus ou des oeuvres libres, selon notre inspiration. Chaque création célèbre les cycles du vivant et retourne à la terre : matériaux biodégradables, compostables ou récupérés.

Une aventure créative, sensorielle et écoresponsable à vivre en famille ou entre amis. Ici, tout ce qui vient de la nature… y retourne ! Rien ne se perd, tout se transforme… et finit au compost !

Cette animation est proposée dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement et des Mercredis du Pôle.

Pôle Culturel et Scientifique 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]

Atelier créatif à partir d’éléments naturels compostables atelier créatif éléments naturels

