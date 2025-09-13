Création participative avec « Appach » à Gindou Gindou

Création participative avec « Appach » à Gindou

L’Arsénic Gindou Lot

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

Pour l’ouverture de la Saison Culturelle Cazals-Salviac, APPACH vous invite à une visite insolite du théâtre.

Pour cette visite insolite, APPACH a besoin de complices, hôtes et hôtesses d’un soir. Si tu aimes bien danser, que ce soit en mode méga sérieux genre tu prends des cours et tout ou seulement pour les fêtes votives (ça marche aussi), si tu veux enregistrer des voix off et nous raconter ton histoire avec ce théâtre/cinéma, si tu as envie de participer à une expérience créative et rencontrer de manière plus intime les artistes de la saison, on compte sur toi ! .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie cieappach@gmail.com

English :

For the opening of the Cazals-Salviac Cultural Season, APPACH invites you on an unusual tour of the theater

German :

Zur Eröffnung der Kultursaison Cazals-Salviac lädt APPACH Sie zu einem ungewöhnlichen Besuch des Theaters ein

Italiano :

In occasione dell’apertura della stagione culturale di Cazals-Salviac, APPACH vi invita a una visita insolita del teatro

Espanol :

Con motivo de la inauguración de la Temporada Cultural Cazals-Salviac, la APPACH le invita a una insólita visita al teatro

