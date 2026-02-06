Création photographique Mon jardin vu de mon p’tit bonhomme La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Création photographique Mon jardin vu de mon p’tit bonhomme

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Les enfants sont invités à amener leur figurine préférée. Ils les mettront en scène dans les légumes et inventeront des histoires qui s’amusent avec les proportions.

4 ans et plus, durée 1h30.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Création photographique Mon jardin vu de mon p’tit bonhomme

Children are invited to bring along their favorite figurine. They’ll stage them in the vegetables and invent stories that play with proportions.

ages 4 and up, duration: 1h30.

