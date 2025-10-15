Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer Biarritz
Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer
11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
2026-02-24
Création même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer de Liliane Atlan, mise en scène Fleur Rabas avec fleur Rabas, Ninas Rabas, Déborah Alvarez.
Au théâtre du Colisée .
11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr
