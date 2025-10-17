Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer

11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Création même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer de Liliane Atlan, mise en scène Fleur Rabas avec fleur Rabas, Ninas Rabas, Déborah Alvarez.

Au théâtre du Colisée .

11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

English : Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer

German : Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer

Italiano :

Espanol : Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer

L’événement Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer Biarritz a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Biarritz