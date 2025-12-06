Création végétale éphémère – Quai de Miredames Castres
Création végétale éphémère – Quai de Miredames Castres samedi 6 décembre 2025.
Tarn
Création végétale éphémère Quai de Miredames Jardin du Musée Goya Castres Tarn
Tarif : 25
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-04-30
Date(s) :
2025-12-06
Parenthèse Poétique au Cœur de la Nature
25 EUR.
Quai de Miredames Jardin du Musée Goya
Castres 81100 Tarn Occitanie +33 6 71 85 59 70 boccanfusomarie19@gmail.com
English :
Poetic interlude in the heart of nature
German :
Poetische Parenthese im Herzen der Natur
Italiano :
Una parentesi poetica nel cuore della natura
Espanol :
Interludio poético en plena naturaleza
L’événement Création végétale éphémère Castres a été mis à jour le 2025-02-10 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet