Création virtuelle spécial énergie Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

À l’aide de logiciels (Minetest et Open brush notamment), vous êtes invités à créer ou reproduire un ou plusieurs éléments d’un environnement donné.

English :

Using software such as Minetest and Open brush, you are invited to create or reproduce one or more elements of a given environment.

German :

Mithilfe von Software (z. B. Minetest und Open brush) werden Sie aufgefordert, ein oder mehrere Elemente einer bestimmten Umgebung zu erstellen oder zu reproduzieren.

Italiano :

Utilizzando software (Minetest e Open brush in particolare), si è invitati a creare o riprodurre uno o più elementi di un determinato ambiente.

Espanol :

Mediante programas informáticos (Minetest y Open brush, en particular), se le invita a crear o reproducir uno o varios elementos de un entorno determinado.

L’événement Création virtuelle spécial énergie Nouméa a été mis à jour le 2025-10-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie