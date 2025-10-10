Création virtuelle spécial énergie Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa
Création virtuelle spécial énergie Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa vendredi 10 octobre 2025.
Création virtuelle spécial énergie
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-10-10 14:00:00
fin : 2025-10-17 17:00:00
2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31
À l’aide de logiciels (Minetest et Open brush notamment), vous êtes invités à créer ou reproduire un ou plusieurs éléments d’un environnement donné.
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43
English :
Using software such as Minetest and Open brush, you are invited to create or reproduce one or more elements of a given environment.
German :
Mithilfe von Software (z. B. Minetest und Open brush) werden Sie aufgefordert, ein oder mehrere Elemente einer bestimmten Umgebung zu erstellen oder zu reproduzieren.
Italiano :
Utilizzando software (Minetest e Open brush in particolare), si è invitati a creare o riprodurre uno o più elementi di un determinato ambiente.
Espanol :
Mediante programas informáticos (Minetest y Open brush, en particular), se le invita a crear o reproducir uno o varios elementos de un entorno determinado.
