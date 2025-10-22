Créations automnales Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles

Créations automnales Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.

Créations automnales Mercredi 22 octobre, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T16:00:00

Fin : 2025-10-22T14:00:00 – 2025-10-22T16:00:00

Jeux de reconnaissance et atelier de fabrication d’empreintes de feuilles au Parc du Thil.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 90 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2025. parc des jalles nature

JB MENGES, Bordeaux Métropole